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Молодой человек упал в обморок на рельсы в петербургском метро

, 15:34 | Светлана Александрова 44

По предварительным данным, 22-летний мужчина потерял сознание и упал с платформы.

Фото: РИА Новости /Анна Волкова

Человек упал на рельсы на станции метро «Сенная» В Санкт-Петербурге. О случившемся рассказали 5-tv.ru очевидцы. Как выяснилось, 22-летний молодой человек потерял сознание и упал с платформы. По некоторым данным, это гражданин Узбекистана. Пострадавшего увезли в больницу, о его состоянии пока ничего не известно.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сентябре в петербургском метро упала под поезд девушка. Поезда на одной из веток встали на 40 минут, пассажиров выводили из вагонов по путям.

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