Молодой человек упал в обморок на рельсы в петербургском метро

Человек упал на рельсы на станции метро «Сенная» В Санкт-Петербурге. О случившемся рассказали 5-tv.ru очевидцы. Как выяснилось, 22-летний молодой человек потерял сознание и упал с платформы. По некоторым данным, это гражданин Узбекистана. Пострадавшего увезли в больницу, о его состоянии пока ничего не известно.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сентябре в петербургском метро упала под поезд девушка. Поезда на одной из веток встали на 40 минут, пассажиров выводили из вагонов по путям.