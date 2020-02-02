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  4. В Кремле назвали слабые стороны предложенной Трампом «сделки века»

В Кремле назвали слабые стороны предложенной Трампом «сделки века»

, 16:10 | Игорь Рязов 4

Пресс-секретарь президента РФ отметил моменты, указывающие на нежизнеспособность плана по примирению Израиля и Палестины.

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, 5-tv.ru

Тема:
Арабо-израильский конфликт 428

План президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, который он сам назвал «сделкой века», имеет целый ряд слабых мест. Это следует из слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Мы видим реакцию палестинцев. Мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана. Это безусловно заставляет задуматься о его жизнеспособности», — сказал Песков в эфире одного из федеральных каналов.

Он добавил, что ряд пунктов из плана Трампа по палестино-израильскому урегулированию противоречат резолюциям Совбеза ООН.

«Существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Невооруженным глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза», — отметил представитель Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века». Российский сенатор Алексей Пушков на этом фоне назвал план Трампа «пшиком».

Тема:
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