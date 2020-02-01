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Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»

, 20:03 | Карина Бернтгольц 17

Соответствующее заявление сделал Махмуд Аббас на заседании Лиги арабских государств в Каире, где обсуждалась реакция арабских стран на предложения Дональда Трампа.

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, /Новодережкин Антон, Twitter @Alexey_Pushkov

Тема:
Арабо-израильский конфликт 427

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о прекращении любых отношений с Израилем и США. Причиной такого решения, по его словам, стала так называемая «сделка века» — план американского лидера Дональда Трампа по мирному урегулированию на Ближнем Востоке.

Как отметил глава частично признанного государства, оповещения с отказом Палестины от предложений США уже направлены премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху, а также американским властям, сообщает «Экономика сегодня».

«У Палестины не будет с ними никаких отношений, в том числе в сфере безопасности, в свете отрицания ими ранее заключенных соглашений и международного права», — подчеркнул Аббас на заседании Лиги арабских государств в Каире, где обсуждалась реакция арабских стран на «сделку века».

Члена Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение палестинского лидера в Twitter.

«Сделка века» окончилась пшиком: много шума — и явный провал… Сделку бросили Трампу на стол и ушли. Даже для бронебойного Трампа это пощечина», — написал сенатор.

Twitter @Alexey_Pushkov

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Палестине прошла массовая акция протеста. Тысячи жителей вышли на улицы, чтобы выступить против «сделки века». Документ показался им не справедливым, прежде всего, из-за того, что он отдает Иерусалим Израилю, а Палестине предлагает миллиардные инвестиции взамен.

Тема:
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