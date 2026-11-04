Песков: Дмитриев и Лантратова могут представить Россию на встрече в США

|
Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 19 0

Окончательное участие представителей зависит от того, успеют ли они получить визы и добраться до места переговоров.

Дмитриев и Лантратова могут встретиться с Меланией Трамп

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дмитриев и Лантратова могут представить Россию на встрече с Меланией Трамп

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова могут принять участие во встрече с первой леди США Меланией Трамп 5 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, основную роль на мероприятии должна сыграть Лантратова. Однако ее поездка пока остается под вопросом из-за сложностей с организацией перелета и оформлением документов.

«Мы надеемся, там будет Кирилл Дмитриев. Но главная там будет, насколько я понимаю, Яна Лантратова, если она успеет добраться», — заявил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что еще за несколько часов до его комментария не все участники российской делегации, которые должны сопровождать омбудсмена, получили американские визы. Песков назвал это проблемой, с которой сейчас приходится сталкиваться при организации поездок.

«Если логистика вся, что называется, „срастется“, то будет Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев», — подытожил пресс-секретарь президента.

Яна Лантратова уже обсуждала с командой первой леди США Мелании Трамп оказание помощи жителям Алешек в Херсонской области. Российский омбудсмен рассказывала о нехватке у местных жителей продуктов, воды и лекарств. Она также призывала обеспечить безопасность гуманитарных маршрутов, чтобы доставлять необходимые грузы и эвакуировать людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+2° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
81.67
0.70 91.60
1.14
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:31
Бэк-вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова похоронили в Москве
17:25
Песков: Дмитриев и Лантратова могут представить Россию на встрече в США
17:16
«Я даже не сомневалась»: Жасмин высказалась о слухах про развод Стаса Михайлова
17:00
«Он не боится ни света, ни криков»: волк забежал в подъезд в Ленинградской области
16:46
«Булановских приютил»: подтанцовка Киркорова рассмешила пользователей сети
16:30
«У нас нет такой традиции»: Винокур раскрыл, как они с Лещенко проводили время после концертов

Сейчас читают

Умер заслуженный артист России Владимир Григорьев
«Пока не стала усиливать охрану»: Татьяна Куртукова пожаловалась на угрозы
«Актрисе положено быть влюбчивой»: три брака и 50 лет на сцене — судьба Екатерины Райкиной
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео