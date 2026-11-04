Песков: Дмитриев и Лантратова могут представить Россию на встрече в США

Дмитриев и Лантратова могут представить Россию на встрече с Меланией Трамп

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова могут принять участие во встрече с первой леди США Меланией Трамп 5 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, основную роль на мероприятии должна сыграть Лантратова. Однако ее поездка пока остается под вопросом из-за сложностей с организацией перелета и оформлением документов.

«Мы надеемся, там будет Кирилл Дмитриев. Но главная там будет, насколько я понимаю, Яна Лантратова, если она успеет добраться», — заявил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что еще за несколько часов до его комментария не все участники российской делегации, которые должны сопровождать омбудсмена, получили американские визы. Песков назвал это проблемой, с которой сейчас приходится сталкиваться при организации поездок.

«Если логистика вся, что называется, „срастется“, то будет Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев», — подытожил пресс-секретарь президента.

Яна Лантратова уже обсуждала с командой первой леди США Мелании Трамп оказание помощи жителям Алешек в Херсонской области. Российский омбудсмен рассказывала о нехватке у местных жителей продуктов, воды и лекарств. Она также призывала обеспечить безопасность гуманитарных маршрутов, чтобы доставлять необходимые грузы и эвакуировать людей.

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