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  4. «Я в шоке!» — коллега Кушиташвили по сборной удивился обнаружению у того наркотиков

«Я в шоке!» — коллега Кушиташвили по сборной удивился обнаружению у того наркотиков

, 17:40 | Игорь Рязов Эксклюзив 6

Боксер Эдмонд Худоян рассказал 5-tv.ru, что задержанный после избиения росгвардейца Кушиташвили всегда был душой компании.

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Фото, видео: Instagram @edmond_khudoyanofficial, @georgii_kushitashvili, 5-tv.ru

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, в отношении которого возбудили уголовное дело после избиения сотрудника Росгвардии, всегда был душой компании. Об этом 5-tv.ru рассказал коллега спортсмена по сборной России Эдмонд Худоян.

«Я в шоке! Георгий — он весельчак, душа компании. Всегда на виду был. Я вообще никогда не мог подумать, что такое может произойти», — искренне удивился Худоян.

Он подчеркнул, что знаком с Кушиташвили около пяти лет. За все это время он никогда не замечал боксера за употреблением наркотиков и даже не подозревал в этом.

«Я прям в шоке», –повторил Худоян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении боксера Георгия Кушиташвили возбудили уголовное дело. Во-первых, ему вменяют нападение на сотрудника Росгвардии. Во-вторых, по предварительной информации, у члена сборной России по боксу нашли наркотические вещества — 0,7 грамма кокаина.

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