Приятель боксера Кушиташвили, избившего росгвардейца, пришел на допрос в СК

Боксер Овик Оганисян, оказавшийся вместе с чемпионом России по боксу Георгием Кушиташвили в момент драки с сотрудником Росгвардии, пришел на допрос в Следственный комитет. 5-tv.ru публикует видео с его участием.

Оганисян пришел на допрос вместе с адвокатом. В ролике юрист звонит, чтобы договориться о встрече со следователем. По информации 5-tv.ru, в рамках уголовного дела Овик проходит в качестве свидетеля.

Тем временем в Росгвардии подтвердили, что у одного из боксеров были при себе наркотики. Об этом в эфире одного из федеральных телеканалов сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«У одного из них был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое, по результатам проведенной экспертизы, признано наркотическим средством», — сказал Грибакин, не уточняя личность боксера, у которого нашли наркотики.

Как сообщал 5-tv.ru, боксер Кушиташвили и его приятель Оганисян минувшей ночью привлекли к себе внимание сотрудников Росгвардии. Увидев правоохранителей, мужчины заметно занервничали и попытались скрыться в подъезде многоквартиного дома в центре Москвы.

Росгвардейцы быстро нашли приятелей и попросили предъявить документы. Ответом стала потасовка, в ходе которой одному из сотрудников ведомства сломали нос. Предварительно, Кушиташвили застали за употреблением наркотика, что объясняет его нервную реакцию.