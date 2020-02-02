«Магия двоек»: по всей России состоялись бракосочетания в «красивую» дату

В «красивую» дату, 02.02.2020, по всей России решили пожениться многие влюбленные. Известно, что в Москве молодожены не стали ждать утра и зарегистрировали свои браки ночью в столичном Дворце бракосочетания № 1, сообщается на сайте мэра Москвы. Кроме того, в день «четырех двоек» в Саратове зарегистрировали свои отношения 26 влюбленных пар.

Новобрачных по всей России привлекает эта красивая дата, которая одинаково читается и слева направо, и справа налево. Кроме того, эта в китайском языке она созвучна фразе «я люблю тебя, люблю тебя».

В Петербурге молодожены Полина и Егор Шелудины, зарегистрировавшие отношения 2 февраля 2020 года, неслучайно выбрали именно эту дату. У влюбленных 20-е число ассоциируется со счастливыми моментами в отношениях.

«У меня день рождение 20 числа, и он мне в этот день сделал предложение. И поэтому мы думали, думали и выбрали эту дату», — рассказывает Полина.

Молодожены также не верят в суеверия и приметы, связанные с годом.

«Говорят, что в високосный год нельзя жениться, мол все будет плохо. А мы не верим в это! У нас все хорошо!» — сообщает супруга Егора.

Такая дата-палиндром уникальна, как с точки зрения нумерологии, так и математики. Нумеролог Евгений Свидерский считает, что эта «красивая» дата может сильно повлиять на судьбу людей, поскольку несет в себе определенную энергетику.

«Женская энергия в ней несет больше эмоциональную составляющую, а мужская — физическую. В паре, которая обручиться в эту дату, в ней не будет какого-то врожденного единения, гармонии не будет. Этому придется паре научиться», — подчеркивает эксперт.

5-tv.ru

Следующий свадебный бум придется на 20.02.2020. Также еще одна интересная дата — 29 февраля, по случаю високосного года, выпадает на свадебный день субботу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про «Зеркальную дату» — 02.02.2020.