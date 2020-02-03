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«Одним залпом»: в США оценили способности тяжелых огнеметов «Солнцепек»

, 0:03 | Сергей Зеленский 313

Российские ударные комплексы были разработаны в 2001 году.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» представляют для армии США существенную опасность. Такой вывод озвучил военный эксперт авторитетного американского журнала The National Interest Майкл Пек.

Автор статьи отметил, что эти ударные комплексы нацелены на прорыв особо укрепленных районов противника.

«Задача состоит в том, чтобы использовать это зажигательное оружие — разрушительное как в физическом, так и в психологическом плане — для того, чтобы лишить вражеские войска городов, бункеров и траншей», — говорится в материале.

Пек привел в пример термобарическую боевую часть, которой оснащен «Солнцепек», что позволит «расчистить дорогу» для мотострелков и танков «Армата».

Кроме того, в статье говорится, что эти огнеметные системы обеспечивают «полную ликвидацию» обороны противника «одним залпом», что позволяет российским войскам быть готовыми к проведению крупных штурмовых операций.

ТОС-1А «Солнцепек» разработали в 2001 году на базе шасси танка Т-72. Комплекс предназначен для огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники противника. Система оснащена усовершенствованной пусковой установкой, а также автоматизированной системой наведения.

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