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  4. «Добро пожаловать в мир!» — Мила Йовович родила третью дочь

«Добро пожаловать в мир!» — Мила Йовович родила третью дочь

, 2:20 | Валентин Черников 144

Старшая дочь актрисы выложила снимок, на котором изображена вся их семья, включая новорожденную Осиан.

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Фото, видео: Instagram @evergaboanderson, @millajovovich

Радостное известие о рождении третьего ребенка Милы Йовович объявила подписчикам ее старшая дочь Евер Габо. 12-летняя наследница актрисы опубликовала групповое фото семьи из больницы. На снимке звезда Голливуда держит новорожденную дочку, которую назвали Осиан. Рядом с ней стоит муж — британский кинорежиссер и продюсер Пол Андерсон, сама Евер Габо и ее четырехлетняя сестра Дэшиел.

«Добро пожаловать, детка! Добро пожаловать в мир, моя новая сестра Осиан! Мы тебя любим!» — написала автор поста.

Instagram @millajovovich

За час снимок набрал 13 тысяч «лайков». Любимую актрису поздравили с радостным событием поклонники из разных уголков планеты, в том числе из России.

«Мила, от всей души вас поздравляю! Новый ангел в вашей семье»;

«Здоровья доченьке»;

«Еще одна красотка», — написали в комментариях фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, как нервничала Мила Йовович перед скорым рождением дочери.

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