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  4. Агрессивные молодчики избили женщину и ее сына-инвалида в Петербурге

Агрессивные молодчики избили женщину и ее сына-инвалида в Петербурге

, 5:28 | Нюра Незванова 36

Молодые люди сначала следили за 31-летним мужчиной, а затем набросились на него.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Неизвестные злоумышленники напали на мужчину-инвалида и его мать. Как сообщает телеканал 78, 31 летний петербуржец, возвращаясь домой, заметил, что за ним следуют трое молодчиков. Когда мужчина оказался у дома на улице Десантников, на него напали и стали избивать.

Происходящее увидела его мать, которая работала консьержем. Она попыталась отбить сына от агрессоров, но также подверглась нападению.

Молодые люди скрылись с места преступления, а пострадавшего мужчину, у которого отсутствует часть ноги, госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известного хирурга из Донецка застрелили в центре Киева.

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