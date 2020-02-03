Агрессивные молодчики избили женщину и ее сына-инвалида в Петербурге

Неизвестные злоумышленники напали на мужчину-инвалида и его мать. Как сообщает телеканал 78, 31 летний петербуржец, возвращаясь домой, заметил, что за ним следуют трое молодчиков. Когда мужчина оказался у дома на улице Десантников, на него напали и стали избивать.

Происходящее увидела его мать, которая работала консьержем. Она попыталась отбить сына от агрессоров, но также подверглась нападению.

Молодые люди скрылись с места преступления, а пострадавшего мужчину, у которого отсутствует часть ноги, госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известного хирурга из Донецка застрелили в центре Киева.