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  4. Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

, 7:05 Эфирная новость 28

Кальюлайд заявила, что Тартуский договор «был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства».

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Президент Эстонии признала очевидный факт — пересмотреть послевоенные границы Европы невозможно.

Так, Керсти Кальюлайд прокомментировала территориальные претензии к России, которые недавно прозвучали со стороны главы МИДа и спикера парламента страны.

В Таллине сейчас отмечают столетие Тартуского договора. По нему к Эстонии отошли часть Псковской области и территории на правом берегу реки Нарва — сейчас это Ленинградская область. В 1944 году эти земли вернули РСФСР. И несмотря на популистские призывы националистов, которые то и дело звучат из Прибалтики, президент подчеркнула — нужно уважать международный консенсус в этом вопросе. Перерисовки границ не будет.

Заявления, которые периодически доносятся из Эстонии — в том числе и последние — о Тартуском договоре — не остались без внимания российского МИДа.

По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, такие высказывания лишь свидетельства кризиса развития политических элит государства.

«Заявления типа „Тартуский договор действует“, „мы должны требовать репараций“ свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития — нечем привлекать электорат», — уверена Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.

По мнению экспертов, территориальные претензии Таллина кроме этого связаны и с завершением субсидирования республики Евросоюзом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские историки составили «рейтинг предательства» в годы Второй мировой войны.

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