Российские историки составили «рейтинг предательства» в годы Второй мировой войны. И возглавили его Эстония и Латвия.

Именно в этих странах местные жители чаще всего соглашались сотрудничать с нацистами.

Немало пособников фашистов, которые участвовали в массовых расстрелах детей и женщин, было в Польше и на Украине.

Примечательно, что политики именно этих стран сейчас громче всех обвиняют в развязывании войны Советский Союз. При этом, к Германии претензий как бы и не имеют. Но факты — вещь упрямая.

Об этом сегодня говорили в Москве на круглом столе «Общая трагедия: блокада, Холокост и другие преступления нацистов».

«Нацистские преступления на оккупированной территории были бы невозможны в таких масштабах, в которых они произошли, если бы не помощь националистических антисоветских движений, которые становились инструментарием вот этой политики уничтожения», — сказал директор Фонда «Историческая память» Александр Дюков.

«Заткнуть рот» фальсификаторам истории призвал накануне Владимир Путин в Петербурге на встрече с блокадниками. Президент подчеркнул, что сделать это можно только фактами и документальными свидетельствами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин пообещал продолжить господдержку поисковиков.