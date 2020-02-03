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  4. Фото самолета, у которого при посадке в Томске разрушилась стойка шасси

Фото самолета, у которого при посадке в Томске разрушилась стойка шасси

, 8:10 | Карина Бернтгольц 74

По факту повреждения воздушного судна проводится проверка.

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Фото, видео: ВКонтакте @zapsibsut

Опубликованы фотографии с места аварийной посадки самолета Bombardier, у которого при приземлении в аэропорту Томска разрушилась стойка шасси. Авиалайнер следовал рейсом из Екатеринбурга. Как стало известно 5-tv.ru, в результате инцидента никто не пострадал. На борту воздушного судна находились 32 пассажира и три члена экипажа.

По факту происшествия следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована процессуальная проверка.

На данный момент воздушное судно с взлетно-посадочной полосы убрали. Аэропорт Томска работает в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что из-за инцидента работа аэропорта Томска была временно остановлена.

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