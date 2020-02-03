«Русалку поймали врасплох»: Обнаженная экс-солистка SEREBRO восхитила подписчиков

Бывшая солистка SEREBRO Полина Наливалкина, более известная широким массам под псевдонимом Фаворская, на своей странице в Instagram опубликовала фото, которое восхитило подписчиков.

На снимке 28-летняя уроженка Волгограда позирует обнаженной в бассейне среди зарослей. Обернувшись в пол-оборота, девушка бросает в камеру томный взгляд с поволокой.

Пользователи, подписанные на страницу Полины Фаворской, отметили красоту знаменитости и фотографии в целом. По мнению некоторых юзеров снимок, прямо «как из журнала».

Instagram @favlav

«Ты как из журнала! Красотка!»

«Какое же у тебя лицо естественно красивое»

«Полина, ты огнище!»

«Русалку поймали врасплох», — комментируют поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты не оценили эротичное фото экс-солистки SEREBRO.