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Пациент подмосковной больницы угрожал врачу «гранатой»

, 9:24 | Василий Заика 35

Мужчина требовал отпустить его из медучреждения домой.

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Фото, видео: ТАСС / Vincent Giordano; МВД РФ

Пациент больницы подмосковного Королева угрожал врачу «гранатой». 43-летний ранее судимый житель Балашихи требовал отпустить его из медучреждения домой, сообщает региональное ГУ МВД РФ.

На место происшествия прибыли полицейские и взрывотехники. Персонал больницы и пациенты были эвакуированы, подозреваемый задержан. У предполагаемого злоумышленника был обнаружен предмет, визуально похожий на гранату. «Боеприпас» отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». За свою выходку дебошир может лишиться свободы максимум на десять лет.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео задержания подозреваемого во взрыве гранаты в Нижнем Новгороде.

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