Пациент подмосковной больницы угрожал врачу «гранатой»

Пациент больницы подмосковного Королева угрожал врачу «гранатой». 43-летний ранее судимый житель Балашихи требовал отпустить его из медучреждения домой, сообщает региональное ГУ МВД РФ.

На место происшествия прибыли полицейские и взрывотехники. Персонал больницы и пациенты были эвакуированы, подозреваемый задержан. У предполагаемого злоумышленника был обнаружен предмет, визуально похожий на гранату. «Боеприпас» отправили на исследование в экспертно-криминалистический центр.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». За свою выходку дебошир может лишиться свободы максимум на десять лет.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео задержания подозреваемого во взрыве гранаты в Нижнем Новгороде.