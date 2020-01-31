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Видео задержания подозреваемого во взрыве гранаты в Нижнем Новгороде

, 15:16 | Василий Заика 135

Силовики взяли штурмом квартиру, в которой забаррикадировался предполагаемый злоумышленник.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jochen Tack, 5-tv.ru

5-tv.ru публикует кадры задержания 46-летнего подозреваемого во взрыве граната в подвале жилого дома на Светлоярской улице в Нижнем Новгороде. Силовикам пришлось штурмом брать квартиру, в которой забаррикадировался предполагаемый злоумышленник.

На кадрах видно, как правоохранители выводят мужчину из подъезда и направляются к машине. Лицо подозреваемого скрыто под натянутой на голову курткой.

Житель дома, где произошло ЧП, Сергей Баранов рассказал 5-tv.ru, что его сосед, по слухам, служил «в каких-то органах» и в прошлом служил в Чечне. Помимо прочего, предполагаемый злоумышленник вел ночной образ жизни.

«Бывший „чеченец“ говорят… В органах служил в каких-то… А он ночной житель говорят… Передвижения только ночью, в темное время суток. Контуженый… Если „чеченец“…», — сказал Сергей Баранов.

5-tv.ru

Как стало известно 5-tv.ru, после произошедшего инцидента дом на Светлоярской был тщательно обследован. Правоохранители обнаружили схрон оружия, который вполне может принадлежать задержанному подозреваемому.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецназ взял штурмом квартиру в Нижнем Новгороде, где закрылся подозреваемый.

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