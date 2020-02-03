  1. Пятый канал
  4. В России введут новые комбинации в коды регионов для автомобильных госзнаков

В России введут новые комбинации в коды регионов для автомобильных госзнаков

, 10:43 | Марина Неруцких 97

Соответствующие изменения будут отображены в приказе МВД.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем

В России появятся новые комбинации в кодах регионов для автомобильных государственных знаков. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Подразделениям ГИБДД РФ будет разрешено выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Согласно изменениям, которые появятся в приказе МВД в Москве, к примеру, автолюбители смогут получить номер 677 или 999, в Санкт-Петербурге — 278 или 878, в Татарстане — 616.

В настоящее время номерные знаки могут начинаться только с единицы или семерки.

Проект изменений опубликован на портале regulation.gov.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД и Минэкономразвития определили концепцию выдачи «красивых номеров».

Читайте также

Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.14
0.10 69.60
0.18
Гороскоп на 3 февраля: Луна в Тельце благоприятствует финансовым вложениям

Последние новости

12:04
РЖД приостановили сообщение между Россией и Северной Кореей
12:01
Москвичка лишилась шубы за миллион рублей
11:59
Венецию перекрыли из-за авиабомбы
11:53
Бабушка Децла до сих пор не знает о смерти внука
11:39
«Он сказал, что никого не бил»: Тренер Кушиташвили о задержании боксера
11:38
Актриса озвучивания аниме скончалась в Москве после ночи с крупным бизнесменом

Сейчас читают

Дым и запах керосина: пассажирка рейса «Париж—Москва» рассказала о страшном полете
«В кабине пилота произошла потасовка»: пассажир о крайне необычном полете из Парижа в Москву
Гороскоп на 3 февраля: Луна в Тельце благоприятствует финансовым вложениям

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]