В России введут новые комбинации в коды регионов для автомобильных госзнаков

В России появятся новые комбинации в кодах регионов для автомобильных государственных знаков. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Подразделениям ГИБДД РФ будет разрешено выдавать номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. Согласно изменениям, которые появятся в приказе МВД в Москве, к примеру, автолюбители смогут получить номер 677 или 999, в Санкт-Петербурге — 278 или 878, в Татарстане — 616.

В настоящее время номерные знаки могут начинаться только с единицы или семерки.

Проект изменений опубликован на портале regulation.gov.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД и Минэкономразвития определили концепцию выдачи «красивых номеров».