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Россия войдет в пятерку крупнейших экономик мира в 2022 году

, 11:19 | Карина Бернтгольц 53

Согласно новому прогнозу Минэкономразвития, ускорение темпов развития позволит РФ обойти Германию по размеру ВВП.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger, Patrick Pleul, Wang Quanchao; Известия / Александр Казаков

Ускорение темпов развития экономики позволит России обойти Германию по показателю валового внутреннего продукта (ВВП) и уже в 2022 году занять пятое место в списке крупнейших экономик мира. Об этом свидетельствует новый прогноз Минэкономразвития, о котором пишет Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

Ожидается, что темпы роста ВВП в 2020 году вырастут с 1,9% до 3,1-3,2%, а в 2023–2024 годах уже составят 3,3% ежегодно. Как отмечает агентство, негативно сказаться на макропрогнозе может ухудшение эпидемиологической обстановки на мировой арене в связи с распространением 2019-nCoV.

«Ключевым риском прогноза является возможность ухудшения ситуации в мировой экономике, в том числе <…> в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и связанным с ним снижением темпов роста экономики Китая и негативной реакцией финансовых рынков», — цитирует Интерфакс собственный источник.

На данный момент Россия занимает шестое место в мировом рейтинге по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС). В своем майском указе президент России Владимир Путин в качестве одной из задач к 2024 году поставил увеличение темпов экономического роста и, как следствие, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам главы РФ, власти будут работать над повышением доходов населения.

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