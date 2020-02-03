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  4. Младенец скончался при странных обстоятельствах в Ленобласти

Младенец скончался при странных обстоятельствах в Ленобласти

, 11:03 | Василий Заика 73

О смерти ребенка в полицию заявила хозяйка квартиры, где его мать снимала комнату.

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer

Полуторамесячный мальчик скончался при весьма странных обстоятельствах в городе Сланцы Ленинградской области.

Как стало известно 5-tv.ru, в полицию о смерти младенца заявила хозяйка квартиры, у которой 26-летняя мать троих детей снимала комнату. Впоследствии девушка сообщила правоохранителям, что накануне они вместе с хозяйкой устроили застолье. Под утро женщина покормила мальчика и отдала матери, которая уложила его спать.

Когда обе женщины, проспавшись после алкогольных возлияний, пришли в себя, они обнаружили бездыханное тело младенца.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Органы опеки изъяли у горе-матери двух других сыновей — семи и пяти лет.

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