Младенец скончался при странных обстоятельствах в Ленобласти

Полуторамесячный мальчик скончался при весьма странных обстоятельствах в городе Сланцы Ленинградской области.

Как стало известно 5-tv.ru, в полицию о смерти младенца заявила хозяйка квартиры, у которой 26-летняя мать троих детей снимала комнату. Впоследствии девушка сообщила правоохранителям, что накануне они вместе с хозяйкой устроили застолье. Под утро женщина покормила мальчика и отдала матери, которая уложила его спать.

Когда обе женщины, проспавшись после алкогольных возлияний, пришли в себя, они обнаружили бездыханное тело младенца.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Органы опеки изъяли у горе-матери двух других сыновей — семи и пяти лет.