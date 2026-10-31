Примерила роль клоуна: актриса Екатерина Данилюк рассказала о страхе детства

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 23 0

Побороть фобию удалось только в институте.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Актриса Екатерина Данилюк рассказала, что смогла побороть страх перед клоунами

Актриса Екатерина Данилюк призналась, что в детстве боялась клоунов. Избавиться от страха ей помогло необычное упражнение во время учебы в институте. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сказки «Живая книга».

На занятиях по актерскому мастерству Данилюк подготовила этюд, в котором сыграла клоуна. По словам актрисы, она решила таким образом побороть детскую боязнь и в итоге смогла справиться с ней.

«Я очень сильно боялась клоунов. <…> Я наконец-то поборола этот страх», — рассказала актриса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Ани Лорак представила в Москве шоу AURA, ради которого преодолела многолетний страх высоты. Певица призналась, что самым сложным испытанием стал спуск по шатким ступеням на шпильках с высоты 50 метров. По словам артистки, она решилась на риск ради новой творческой планки и трансформации в своем творчестве.

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