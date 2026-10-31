Повержены, но не сломлены: Вучич и Орбан хотят вернуться в политику

Заявление было сделано после переговоров, которые проходили в Белграде.
Фото: legion-media/ZUMA Press, Inc.
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вучич и Орбан хотят вернуться в политику
Бывший президент Сербии Александр Вучич и бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеоролике сообщили о желании политического реванша.
«Да, мы оба недавно проиграли выборы, но мы не утратили своего достоинства, своей гордости и своей веры», — подчеркнул экс-президент Сербии.
После поражения на выборах оба политических деятеля обязались «вернуться» в большую политику. Заявление было сделано после переговоров, которые проходили в Белграде.
На видео Вучич с уверенной улыбкой смотрит в камеру и указывает рукой в объектив.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вучич потерпел поражение после 14 лет нахождения у власти.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений и сотрудничества с Сербией. Победившая оппозиция тем временем с увлечением разбирает лагерь, где находились сторонники Александра Вучича. Что-то там сожгли, что-то попросту поломали. Глава партии «Студенческий список» практически сразу заявил о победе и пообещал открыть новую страницу в истории страны. Он подчеркнул, что это победа их мужества и смелости, что Сербия может быть иной, а эта ночь станет началом новой главы в истории страны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
51%
Нашли ошибку?