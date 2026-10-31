Повержены, но не сломлены: Вучич и Орбан хотят вернуться в политику

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Василиса Власова
Василиса Власова 12 0

Заявление было сделано после переговоров, которые проходили в Белграде.

Вучич и Орбан хотят вернуться в политику

Фото: legion-media/ZUMA Press, Inc.

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Вучич и Орбан хотят вернуться в политику

Бывший президент Сербии Александр Вучич и бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в видеоролике сообщили о желании политического реванша.

«Да, мы оба недавно проиграли выборы, но мы не утратили своего достоинства, своей гордости и своей веры», — подчеркнул экс-президент Сербии.

После поражения на выборах оба политических деятеля обязались «вернуться» в большую политику. Заявление было сделано после переговоров, которые проходили в Белграде.

На видео Вучич с уверенной улыбкой смотрит в камеру и указывает рукой в объектив.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вучич потерпел поражение после 14 лет нахождения у власти.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений и сотрудничества с Сербией. Победившая оппозиция тем временем с увлечением разбирает лагерь, где находились сторонники Александра Вучича. Что-то там сожгли, что-то попросту поломали. Глава партии «Студенческий список» практически сразу заявил о победе и пообещал открыть новую страницу в истории страны. Он подчеркнул, что это победа их мужества и смелости, что Сербия может быть иной, а эта ночь станет началом новой главы в истории страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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