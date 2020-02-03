Актриса озвучивания аниме скончалась в Москве после ночи с крупным бизнесменом-иностранцем. Как стало известно 5-tv.ru, кавалер утром обнаружил свою временную пассию в ванной съемной квартиры в Проточном переулке без признаков жизни.

44-летний коммерсант рассказал полицейским, что познакомился с 27-летней девушкой в одном из клубов. Молодая жительница столицы России настолько «пришлась по вкусу» иностранцу, что он не постеснялся пригласить ее в съемную квартиру для продолжения приятного вечера.

Насладившись знакомством с бизнесменом и алкоголем, актриса отправилась в душ, а ее новоиспеченный приятель заснул. Утром мужчина обнаружил свою знакомую в ванной без признаков жизни и вызвал «скорую». Прибывшим медикам осталось только констатировать смерть молодой любительницы ночных развлечений.

Правоохранительные органы проводят проверку.