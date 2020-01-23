Комплекс «Игора Драйв» открыл продажу билетов на зрелищные гонки международной серии DTM

Комплекс «Игора Драйв» начал продажу билетов на российский этап популярного международного гоночного чемпионата среди спортпрототипов Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Соревнования пройдут под Санкт-Петербургом с 29 по 31 мая 2020 года.

Кольцевая трасса «Игора Драйв» впервые примет этап одной из самых популярных и зрелищных гоночных серий мира. Зрители увидят, как в скорости соревнуются 600-сильные болиды марок Audi, BMW и Aston Martin.

Также станет возможным оценить автомобили участников гонок поддержки. Во-первых, речь идет о гоночных болидах так называемой «женской Формулы» — международной серии W Series. Во-вторых, легковые автомобили, участвующие в двух классах Российской серии кольцевых гонок: TCR Russia и GT4.

Стоимость билетов начинается от 390 рублей, если покупать в период ранних продаж. Он продлится с 23 января до 29 февраля. В этот же период будет действовать скидка до 20% или 30% в зависимости от категории билета. Для детей до шести лет — вход бесплатный.

Обладатели всех билетов получат бесплатное парковочное место. Те, кто придут смотреть на гонки 30 и 31 мая (29 мая — тренировочный день), смогут поучаствовать в автограф-сессии гонщиков. Также им предоставят возможность пройтись по пит-лейн — отрезку гоночной трассы, на которой располагаются боксы команд. Посмотреть на подготовку мощных болидов к соревнованиям можно будет в паддоке — месте для развертывания «гаражей» команд.

Для любителей автоспорта, пришедших с детьми, на территории «Игора Драйв» будут организованы развлекательные зоны, конкурсы, интерактивные развлечения и многое другое. Также болельщики автоспорта смогут купить сувениры и атрибутику гоночных команд, посмотреть шоу мотоциклистов-экстремалов, побывать на авто- и мотовыставке. На 30 мая запланирован концерт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кольцевая трасса «Игора Драйв» получила от Международной автомобильной федерации (FIA) категорию Grade 2. Это позволяет комплексу проводить на трассе все международные гоночные серии, кроме «Формулы-1».

Комплекс «Игора Драйв» находится в Приозерском районе Ленинградской области. Он расположен в 54 километрах от Санкт-Петербурга. Комплекс включает десять профессиональных трасс. На них можно проводить шоссейно-кольцевые гонки, дрифт, ралли-кросс, мотокросс и другие виды гонок.