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  4. Комплекс «Игора Драйв» открыл продажу билетов на зрелищные гонки международной серии DTM

Комплекс «Игора Драйв» открыл продажу билетов на зрелищные гонки международной серии DTM

, 9:30 | Игорь Рязов Видео 93

Российский этап популярного международного чемпионата среди спортпрототипов пройдет под Петербургом в конце мая.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Комплекс «Игора Драйв» начал продажу билетов на российский этап популярного международного гоночного чемпионата среди спортпрототипов Deutsche Tourenwagen Masters (DTM). Соревнования пройдут под Санкт-Петербургом с 29 по 31 мая 2020 года.

Кольцевая трасса «Игора Драйв» впервые примет этап одной из самых популярных и зрелищных гоночных серий мира. Зрители увидят, как в скорости соревнуются 600-сильные болиды марок Audi, BMW и Aston Martin.

Также станет возможным оценить автомобили участников гонок поддержки. Во-первых, речь идет о гоночных болидах так называемой «женской Формулы» — международной серии W Series. Во-вторых, легковые автомобили, участвующие в двух классах Российской серии кольцевых гонок: TCR Russia и GT4.

Стоимость билетов начинается от 390 рублей, если покупать в период ранних продаж. Он продлится с 23 января до 29 февраля. В этот же период будет действовать скидка до 20% или 30% в зависимости от категории билета. Для детей до шести лет — вход бесплатный.

Обладатели всех билетов получат бесплатное парковочное место. Те, кто придут смотреть на гонки 30 и 31 мая (29 мая — тренировочный день), смогут поучаствовать в автограф-сессии гонщиков. Также им предоставят возможность пройтись по пит-лейн — отрезку гоночной трассы, на которой располагаются боксы команд. Посмотреть на подготовку мощных болидов к соревнованиям можно будет в паддоке — месте для развертывания «гаражей» команд.

Для любителей автоспорта, пришедших с детьми, на территории «Игора Драйв» будут организованы развлекательные зоны, конкурсы, интерактивные развлечения и многое другое. Также болельщики автоспорта смогут купить сувениры и атрибутику гоночных команд, посмотреть шоу мотоциклистов-экстремалов, побывать на авто- и мотовыставке. На 30 мая запланирован концерт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кольцевая трасса «Игора Драйв» получила от Международной автомобильной федерации (FIA) категорию Grade 2. Это позволяет комплексу проводить на трассе все международные гоночные серии, кроме «Формулы-1».

Комплекс «Игора Драйв» находится в Приозерском районе Ленинградской области. Он расположен в 54 километрах от Санкт-Петербурга. Комплекс включает десять профессиональных трасс. На них можно проводить шоссейно-кольцевые гонки, дрифт, ралли-кросс, мотокросс и другие виды гонок.

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