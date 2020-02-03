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Борт из Хабаровска из-за запаха гари отбуксирован на стоянку после приземления в «Шереметьево»

, 12:51 | Марина Неруцких Срочная новость 37

Пассажиры покинули воздушное судно.

Фото: www.globallookpress.com / Alexey Bychkov

Самолет из Хабаровска из-за запаха гари отбуксирован на стоянку после приземления в московском аэропорту «Шереметьево». По имеющейся информации, пассажиры покинули воздушное судно.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, посторонний запах появился в кабине пилотов самолета Boeing-767 авиакомпании «Норд Винд», прилетевший рейсом из Хабаровска. Борт был отбуксирован на стоянку. В салоне находились 176 пассажиров, они самостоятельно покинули воздушное судно.

Собеседник агентства также добавил, что в ходе проверки, запах гари не обнаружен.

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