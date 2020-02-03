Видео: огромный 4-метровый экзоскелет внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Уникальный четырехметровый четырехногий экзоскелет Prosthesis, разработанный и спроектированный канадской компанией Джонатана Типпета, внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое устройство в своем роде. Характеристики данной модели действительно впечатляют: высота — 3,96 метра, длина — 5,1 метра, а ширина — 5,51 метра.

Ученые и медики пророчат экзоскелетам большое и светлое будущее. Ведь эти устройства призваны восполнять многие функции человеческого организма, утраченные им в результате травм или различных заболеваний. Так, например, переживший инсульт пациент, надев конструкцию, вдруг сможет взять в руку большой по массе предмет и передвинуть его с места на место. Кроме того, экзоскелеты будут полезны и специалистам тяжелых профессий: они смогут выполнять монотонную работу без вреда для опорно-двигательного аппарата.

Что же касается именно Prosthesis, то его разработчик преследовал цель использовать большой экзоскелет лишь для создания и развития гонок на устройствах, подобных ему. По словам Типпета, на проектирование данной модели у него ушло порядка 13 лет, а впервые мир услышал о ней лишь в 2018 году. По заключению экспертов, рекордсмен способен развивать скорость до 32 километров в час при массе в 1,6 тонны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, для чего журналист принесла на пресс-конференцию Путина чемодан с образцом экзоскелета.