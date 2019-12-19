Журналист принесла на пресс-конференцию Путина чемодан с образцом экзоскелета

Корреспондент Волгоградского телевидения Александра Агафонова взяла с собой на большую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина разработанный в их городе экзоскелет, который помог ей самой, и была намерена предложить главе государства создать центр по производству таких устройств.

Она пояснила, что привезенный ими в Москву в отдельном чемодане образец — разработка Волгоградского медицинского университета. Журналисты продемонстрировали устройство своим пришедшим на пресс-конференцию коллегам.

«Это уникальный продукт, в мире нет такого. У меня у самой заболевание верхних конечностей. Я журналист, экзоскелет буквально полгода назад у меня появился, и сейчас он действительно мне очень сильно помогает: я могу полноценно работать, могу делать другие вещи — бытовые и так далее», — рассказала Агафонова РИА Новости перед началом пресс-конференции.

Собеседница агентства сообщила, что журналисты волгоградского муниципального телевидения на этой пресс-конференции хотели обратиться к президенту с просьбой помочь наладить в городе производство этих устройств.

«У нас будет обращение, чтобы экзоскелеты производили в Волгограде, чтобы открыть всероссийский центр по производству экзосклетов — именно в Волгограде, потому что у нас там есть уже наработанная технология. Конечно, она пока единичная, в единичном экземпляре производятся экзоскелеты. Но есть планы, есть большое желание и возможности это все поставить на поток и помогать пациентам», — добавила журналистка в интервью агентству перед пресс-конференцией.

В Москве завершилась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, на которую было аккредитовано рекордное число журналистов — 1 895 человек. Глава государства общался с представителями СМИ 4 часа 20 минут. За это время он ответил более чем на 70 вопросов.

Это уже 15-я пресс-конференция Путина — на первое мероприятие в таком формате было аккредитовано более 500 журналистов. В 2018 году был установлен рекорд по числу работающих на большой пресс-конференции Путина репортеров — 1 702 человека.

Ранее на борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора».