Две высохшие мумии обнаружены в квартире в Мурманске

Мумии пенсионерки и ее дочери-инвалида обнаружены в одной из квартир дома на улице Шмидта в Мурманске. Как стало известно 5-tv.ru, тревогу забил приехавший в гости иногородний брат 68-летней женщины, когда ему никто не открыл двери.

Прибывшие на место правоохранители вскрыли квартиру и обнаружили внутри высохшие тела умерших женщин. По версии следствия, пенсионерка внезапно скончалась ориентировочно 30 октября. Ее 45-летняя дочь, по всей вероятности, не смогла позаботиться о себе и погибла от голода.

Соседи женщин утверждают, что мать и дочь жили скромно и тихо. Именно по этой причине их длительное отсутствие на людях никто не заметил.