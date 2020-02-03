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Две высохшие мумии обнаружены в квартире в Мурманске

, 14:28 | Василий Заика 277

Инцидент произошел в одном из домов на улице Шмидта.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Мумии пенсионерки и ее дочери-инвалида обнаружены в одной из квартир дома на улице Шмидта в Мурманске. Как стало известно 5-tv.ru, тревогу забил приехавший в гости иногородний брат 68-летней женщины, когда ему никто не открыл двери.

Прибывшие на место правоохранители вскрыли квартиру и обнаружили внутри высохшие тела умерших женщин. По версии следствия, пенсионерка внезапно скончалась ориентировочно 30 октября. Ее 45-летняя дочь, по всей вероятности, не смогла позаботиться о себе и погибла от голода.

Соседи женщин утверждают, что мать и дочь жили скромно и тихо. Именно по этой причине их длительное отсутствие на людях никто не заметил.

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