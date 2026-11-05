The Telegraph: Трамп может усилить давление на Киев после выборов в США

Президент США Дональд Трамп может усилить давление на Украину после поражения Республиканской партии на промежуточных выборах в конгресс. Такой сценарий допустила британская газета The Telegraph в публикации от 4 ноября.

«Его (Трампа. — Прим. Ред.) стойкое убеждение заключается в том, что кратчайший путь к миру — заставить Украину капитулировать», — говорится в статье.

При этом издание отмечает, что Трамп иногда прислушивается к европейским политикам. Страны ЕС стараются не допустить усиления давления Вашингтона на Киев и продолжают оказывать Украине финансовую и военную помощь.

Демократы получили большинство

Промежуточные выборы в США прошли 3 ноября. По итогам голосования Демократическая партия получила контроль над обеими палатами конгресса. По данным Reuters, демократы обеспечили себе не менее 54 мест в сенате против 44 у республиканцев, а в палате представителей получили как минимум на 30 мест больше, чем было у них до выборов.

Впервые за второй президентский срок Трампу предстоит работать с конгрессом, в котором большинство составят его политические оппоненты. Законодатели смогут блокировать инициативы Белого дома, проводить расследования в отношении администрации, влиять на утверждение назначений и решения о государственных расходах.

Однако смена большинства не означает, что президент утратит возможность самостоятельно определять внешнюю политику. Трамп сохраняет свои полномочия, но взаимодействие с конгрессом может стать для него сложнее.

Как отреагировал Трамп

После объявления результатов президент заявил о готовности сотрудничать с демократами. В разговоре с The New York Times он отметил, что республиканцы рассчитывают найти общий язык с оппонентами. При этом Трамп связал поражение своей партии с тем, что его имени не было в избирательных бюллетенях, и заявил, что не жалеет о поддержке отдельных кандидатов.

Позднее глава Белого дома признал, что война с Ираном отчасти повлияла на результаты республиканцев. Среди других проблем он выделил рост цен на нефть и стоимость жизни.

В Евросоюзе уже отреагировали на смену политического баланса в Вашингтоне. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас 4 ноября выразила надежду, что новый состав конгресса сохранит поддержку Украины и продолжит оказывать давление на Россию.

«Американский народ сделал свой выбор. Я надеюсь, что <…> новый конгресс обеспечит продолжение поддержки Украины», — заявила Каллас. Ее слова приводит сайт Еврокомиссии.

Ранее, 2 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал промежуточные выборы внутренним делом США. Он подчеркнул, что независимо от результатов голосования Трамп остается президентом и продолжает определять внешнеполитический курс страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.