Почти 300 тысяч человек посетили «Ночь искусств» в Москве

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Дарья Белова
Дарья Белова 24 0

Для гостей подготовили более 450 мероприятий на 120 площадках.

«Ночь искусств» собрала тысячи москвичей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Около 300 тысяч человек посетили ежегодную акцию «Ночь искусств», которая прошла в Москве в 14-й раз. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«В Москве в 14-й раз прошла акция „Ночь искусств“. <…> В этот раз акцию посетили около 300 тысяч зрителей. Было организовано больше 450 мероприятий на 120 площадках», — написал градоначальник.

К акции присоединились музеи, театры, концертные залы, культурные центры и городские пространства. Для посетителей подготовили бесплатные выставки, спектакли, концерты, лекции и мастер-классы.

«В Год единства народов России акция объединила разные жанры и форматы, раскрыв многовековую культуру нашей многонациональной страны», — отметил мэр.

Среди площадок, которые вошли в программу, оказалось бывшее железнодорожное депо, где прошел танцевальный перформанс. В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина состоялся концерт под руководством дирижера Николая Хондзинского. Фольклорные исполнители выступили в Цифровом деловом пространстве на Покровке.

Тем временем в Москве возобновила работу обновленная киностудия имени Горького. В числе новых объектов — производственный цех, а также мастерские для изготовления костюмов и реквизита.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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