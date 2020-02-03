Напавшего на росгвардейца боксера Кушиташвили исключили из сборной России

Напавшего на росгвардейца Георгия Кушиташвили исключили из сборной России по боксу. Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации бокса РФ Умар Кремлев, пишет ТАСС. По словам спортивного функционера, организация будет «настаивать на максимальном наказании» для спортсмена, в случае, если его вина будет доказана.

«Для нас эта ситуация была шоком, ударом не только по Федерации, а по всему боксерскому сообществу. Хотя Георгий ранее не был замечен ни в чем подобном, да и в сборной России у нас жесточайший контроль, в том числе и за допингом», — подчеркнул генеральный секретарь спортивной организации.

По словам Кремлева, они планируют еще больше усилить этот контроль и провести дополнительную разъяснительную работу с другими боксерами. Если следствие докажет вину Кушиташвили, то Федерация выступит за самые жесточайшие санкции, так как спортсмен должен быть примером.

«Но как боксера и спортсмена мы его бросать не будем, будем помогать, оплачивать адвокатов, но все будет по закону», — заявил Кремлев.

Предварительно, сотрудники Росгвардии потребовали от Георгия Кушиташвили и его приятеля предъявить документы. В ответ на просьбу, боксер ударил росгвардейца в нос. Нарушитель был задержан, при обыске у него обнаружен пакетик с запрещенным веществом.

Кушиташвили арестован по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков сроком до 1 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат заявил — у боксера Кушиташвили нашли успокоительное.