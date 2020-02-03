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  4. Адвокат заявил, что у боксера Кушиташвили нашли успокоительное

Адвокат заявил, что у боксера Кушиташвили нашли успокоительное

, 14:38 | Карина Бернтгольц 41

По словам Александра Дегтерева, у спортсмена было обнаружено седативное вещество, а не наркотики.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

Адвокат боксера Георгия Кушиташвили, задержанного по подозрению в нападении на росгвардейца и употреблении наркотических веществ, заявил, что у спортсмена было обнаружено седативное вещество, а не наркотики.

«Что это за вещество? По моей информации, это седативное вещество, которое затормаживает реакцию. Зачем спортсмену такое лекарство?» — цитирует юриста Александра Дегтерева РИА Новости.

Как отметил правоохранитель, вероятнее всего, чемпион России в полутяжелом весе не знал о наличии пакетика с порошкообразным веществом в кармане.

По факту нападения на росгвардейца и обнаружения запрещенных веществ в отношении боксера Кушиташвили возбудили уголовное дело по статьям 228 «Хранение наркотиков» и 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» УК РФ, сообщил адвокат.

Ранее сообщал 5-tv.ru, по предварительным данным, патрулирующие росгвардейцы застали чемпиона России по боксу за употреблением наркотиков, после чего спортсмен сломал нос одному из сотрудников. Вместе с Кушиташвили в подъезде находился боксер Овик Оганнисян.

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