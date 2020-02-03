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Жан-Поль Готье даст эксклюзивное интервью ВКонтакте и ответит на вопросы пользователей

, 19:16 | Марина Неруцких 15

Знаменитый модельер приезжал в Северную столицу со своим экстравагантное шоу.

Фото: ВКонтакте

Легенда мировой моды Жан-Поль Готье даст интервью проекту #VKLive, а также ответит на вопросы пользователей ВКонтакте. В этом году кутюрье впервые представил в России свой эпатажный спектакль Fashion Freak Show, специально для которого им были созданы десятки костюмов. Также Готье выступил в роли автора идеи, сценариста и режиссера проекта.

Шоу проходило с 31 января по 2 февраля в Санкт-Петербурге, начавшись на неделю раньше московской премьеры, запланированной на 6 февраля. В эксклюзивном интервью ВКонтакте кутюрье расскажет о своей карьере и проекте Fashion Freak Show.

Мероприятие пройдет на территории фондохранилища Эрмитажа в галерее костюмов. Прямая трансляция начнется 3 февраля в 18:00 по московскому мероприятию. Посмотреть ее можно будет в сообществе Официальные страницы ВКонтакте. Также знаменитый модельер ответит на вопросы пользователей, которые они задавали в комментариях к записи с анонсом мероприятия.

22 января 2020 года Жан-Поль Готье отпраздновал 50-летие своей карьеры, которая была отмечена, в частности, сотрудничеством с такими режиссерами, как Педро Альмодовар, Люк Бессон и Питер Гринуэй.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как легендарный Жан-Поль Готье лично открыл российские гастроли в Петербурге.

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