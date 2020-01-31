Легендарный Жан-Поль Готье лично открыл российские гастроли в Петербурге

Легенда мира моды Жан-Поль Готье лично открыл российские гастроли в Петербурге. Премьера эпатажного сценического проекта Fashion Freak Show проходит в БКЗ «Октябрьский» с 31 января по 2 февраля. С 6 по 11 февраля шоу можно будет посетить в Москве. Первый показ в Северной столице привлек внимание нескольких сотен ценителей настоящего искусства.

Создатель остроконечного бюстгальтера, мужской юбки и духов из консервной банки 17 января официально объявил об уходе из высокой моды. Именно поэтому мировой интерес к его шоу, которое представляет собой цитату из многих модных дефиле, огромен.

Автор либретто для Fashion Freak Show Жана-Поля Готье Рафаэль Сьоффи отметил, что это, прежде всего, спектакль о моде. В представлении задействовано большое количество классических моделей кутюрье.

«Сам спектакль он полностью определяет слово „фрик“ потому, что он очень странный спектакль. Та музыка, которая используется, те песни — это обычно музыка и песни артистов, которые очень оригинальны и сюда же накладывается хореография Марьон Мотен, которая тоже это все обыгрывает. Она тоже ни на что не похожа и публика тоже. Много фриков приходит», — сказал 5-tv.ru Рафаэль Сьоффи.

Мировая премьера Fashion Freak Show — смесь модного показа и танцевального ревю, и одновременно своего рода исповеди l’enfant terrible высокой моды прошла в сентябре 2018 года в кабаре «Фоли-Бержер» в Париже. Это стало поистине громким событием для всего мира моды.

В Fashion Freak Show Жана-Поля Готье задействованы более 200 костюмов, часть которых была создана специально для постановки.

Легендарный кутюрье специально для российских ценителей добавил в яркое шоу несколько моделей из знаменитой коллекции «Русский Конструктивизм» 1986 года, которая, по признанию Жана-Поля Готье, одна из его самых любимых.

«Это абсолютно то же шоу, что мы показали в „Фоли-Бержер“. Но я добавил еще несколько моделей, они появятся в определенный момент. Я говорю о моделях, которые я создал для своей коллекции в стиле конструктивизма. Ее потом многие копировали. И вот я подумал — почему бы в мой показ шоу в России не включить эти модели?» — сказал кутюрье.

Российские гастроли Жана-Поля Готье продолжатся в Москве, где модельер представит свое Fashion Freak Show во Дворце Молодежи 6 по 11 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легендарный Жан-Поль Готье привез в Петербург свою первую постановку.