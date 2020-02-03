Юлия Барановская приняла участие в модной съемке в роскошном отеле Дубая. Знаменитость опубликовала в Instagram видео бекстейджа творческого процесса. На кадрах 34-летняя теледива позирует в черной макси-юбке, белоснежной блузе с объемными рукавами и с необычной укладкой — ее волосы украшены шелковым платком в крупный горох.

Однако больше всего внимание подписчиков привлекли бездонные голубые глаза звезды. Стилисты сделали Барановской идеальный макияж, а оператор подобрал подходящие ракурс и освещение, благодаря которым взгляд светской львицы стал еще более притягательным и ярким.

«Голубые глаза лучше не наполнять солью, они могут стать серыми. Сегодня была очень красивая съемка в шикарном отеле!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @baranovskaya_tv

Поклонники были поражены невероятным образом любимицы. Фанаты похвалили кумира за ее стиль, прическу, обаяние, шарм… Но, конечно, больше всего комплиментов досталось бездонным голубым глазам Юлии Барановской.

«Такая красивая! А глаза!..»

«Как вы мне нравитесь! Милая, искренняя, настоящая!»

«Шикарная»;

«Глаза — нереальные», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый стиль Юлии Барановской вызвал непонимание фанатов.