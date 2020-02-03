Юлия Барановская приняла участие в модной съемке в роскошном отеле Дубая. Знаменитость опубликовала в Instagram видео бекстейджа творческого процесса. На кадрах 34-летняя теледива позирует в черной макси-юбке, белоснежной блузе с объемными рукавами и с необычной укладкой — ее волосы украшены шелковым платком в крупный горох.
Однако больше всего внимание подписчиков привлекли бездонные голубые глаза звезды. Стилисты сделали Барановской идеальный макияж, а оператор подобрал подходящие ракурс и освещение, благодаря которым взгляд светской львицы стал еще более притягательным и ярким.
«Голубые глаза лучше не наполнять солью, они могут стать серыми. Сегодня была очень красивая съемка в шикарном отеле!» — подписала пост знаменитость.
Поклонники были поражены невероятным образом любимицы. Фанаты похвалили кумира за ее стиль, прическу, обаяние, шарм… Но, конечно, больше всего комплиментов досталось бездонным голубым глазам Юлии Барановской.
«Такая красивая! А глаза!..»
«Как вы мне нравитесь! Милая, искренняя, настоящая!»
«Шикарная»;
«Глаза — нереальные», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый стиль Юлии Барановской вызвал непонимание фанатов.