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«Дешевый образ»: новый стиль Барановской вызвал непонимание фанатов

, 8:45 | Анастасия Игонина Фото 295

Телеведущая поделилась снимками в стильном амплуа, однако подписчики не оценили ее модных экспериментов.

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Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Юлию Барановскую раскритиковали за смелые эксперименты со внешностью. Подписчикам телеведущей в Instagram не понравились ни наряд, ни прическа женщины.

На новых снимках Барановская позирует в коротком белом парике с челкой. На ней черное силуэтное платье с открытыми плечами и эффектным декольте. Образ дополняют массивные многослойные цепочки на шее.

Юлия поинтересовалась, можно ли считать этот модный эксперимент удавшимся. Но несмотря на то, что немало пользователей высказались в поддержку нового имиджа, большинство все-таки перемены не одобрило.

Instagram @baranovskaya_tv

«Не понравилось. Совершено вам не идет»

«Юлечка, вы такая красивая. А этот образ дешевый»

«Это точно не твой образ», — отрезали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Барановская показала повзрослевшую дочь.

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