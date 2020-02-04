С очередной инициативой выступили в Госдуме. Там придумали, как урезонить, тех кто шумит по ночам. Громкая музыка, бесконечный ремонт, крики, драки…

Справиться с нарушителями ночного спокойствия порой не получается даже у полиции. Депутаты обещают — все изменится с новыми поправки в Жилищный кодекс и КоАП.

Новой инициативой уже «обрадовали» управляющие компании. Следить за тишиной в домах предлагают доверить именно им. Коммунальщики, мягко, говоря, не в восторге.

Как буйных соседей научат уважать право других на отдых в тишине, знает Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ужесточить наказание для шумных соседей хотят в Госдуме.