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  4. Как буйных соседей научат уважать право других на отдых в тишине

Как буйных соседей научат уважать право других на отдых в тишине

, 3:26 Эфирная новость 41

С изменениями в Жилищный кодекс, по мнению авторов поправок, у граждан, наконец, наступит спокойная ночная жизнь.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

С очередной инициативой выступили в Госдуме. Там придумали, как урезонить, тех кто шумит по ночам. Громкая музыка, бесконечный ремонт, крики, драки…

Справиться с нарушителями ночного спокойствия порой не получается даже у полиции. Депутаты обещают — все изменится с новыми поправки в Жилищный кодекс и КоАП.

Новой инициативой уже «обрадовали» управляющие компании. Следить за тишиной в домах предлагают доверить именно им. Коммунальщики, мягко, говоря, не в восторге.

Как буйных соседей научат уважать право других на отдых в тишине, знает Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ужесточить наказание для шумных соседей хотят в Госдуме.

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