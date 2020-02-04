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  4. Экс-участница «Демо» Саша Зверева отменила пышную свадьбу

Экс-участница «Демо» Саша Зверева отменила пышную свадьбу

, 8:52 | Анастасия Игонина 139

Торжество должно было быть грандиозным, но артистка не захотела устраивать мероприятие.

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Фото, видео: Instagram @sashazvereva

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева отменила роскошную свадьбу. Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram.

Изначально планировалось, что Саша и ее возлюбленный — Дэн — устроят масштабное торжество. Влюбленные рассчитывали примерно на 150 гостей. Намеревались удивить близких и друзей глэмпингом — палатками-шатрами с коврами и кроватями внутри — и сменой четырех нарядов за вечер.

Instagram @sashazvereva

Однако в какой-то момент Зверева поняла, что такие планы больше не соответствуют ее внутреннему состоянию. Об этом она сообщила возлюбленному, который сразу же принял решение певицы и поддержал ее желание перенести торжество на 2021 год. Однако официально зарегистрировать отношения пара все-таки решила в этом году — однако отмечать событие они планируют скромно.

«И вот мы решили создать этот чудесный день только для нас! Только я и он! И наши дети! Потом, правда, добавились родители. Я очень захотела маму, а Дэн сказал: „Раз будет твоя мама, то пусть будет и моя!“. Я сказала: „Пусть!“», — делится Зверева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Саша Зверева спровоцировала слухи о четвертой беременности.

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