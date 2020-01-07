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Фото-доказательство: Саша Зверева спровоцировала слухи о четвертой беременности

, 11:51 | Ниса Мурзанаева Фото 1 120

38-летняя экс-солистка группы «Демо» может ждать ребенка от американца по имени Дэн.

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Фото, видео: Instagram @sashazvereva

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева спровоцировала слухи о беременности от нового бойфренда — американца по имени Дэн. «СтарХит» пишет, что возлюбленный поп-дивы уже сделал ей предложение руки и сердца. Также известно — избранник поладил с тремя детьми певицы от предыдущих отношений.

Поклонники заподозрили исполнительницу в четвертой беременности из-за новогодней публикации в Instagram. Саша Зверева разместила в соцсети фотографию, на которой позирует в платье свободного кроя с бокалом комбучи в руках.

«Лайк, если в твоем бокале сегодня тоже не было ни капли алкоголя!» — подписала снимок знаменитость.

Instagram @sashazvereva

Саша Зверева поделилась с подписчиками — она отметила Новый год без алкоголя и легла спать, когда стрелки часов не показывали еще и двух часов ночи. Over-size наряд, отказ от спиртосодержащей продукции, утомляемость и сонливость… Поклонники пришли к выводу — исполнительница беременна. Однако поп-дива подобные размышления своих подписчиков оставила без комментариев.

38-летняя экс-солистка музыкальной группы «Демо» была замужем дважды — за банкиром и за диджеем. Теперь Саша Зверева живет вместе с тремя детьми в Лос-Анджелесе и мечтает, чтобы брак с Дэном стал для нее последним.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-солистка «Демо» Саша Зверева раскритиковала Седокову за сладости для онкобольных.

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