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Ученые выяснили, как звук будильника влияет на пробуждение

, 13:00 | Светлана Александрова 35

Оказывается, громкость и продолжительность сигнала на скорость пробуждения и появления чувства сонливости не влияет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Stefan Klein, kati, imagebroker/Giuseppe Graziano, Simon Katzer, Jochen Tack

От того, какой сигнал или мелодия установлен в вашем будильнике, зависит насколько легко вы проснетесь и как будете себя чувствовать после сна. К такому выводу пришли ученые Мельбурнского королевского технологического университета. Результаты из исследования опубликованы на сайте Plos One.

После эксперимента, в котором приняли участи 50 человек, исследователи пришли к выводу, что громкость и длительность сигнала будильника никак не влияют на скорость пробуждения и самочувствие человека. Зато существенное воздействие оказывает звучащая мелодия. Те испытуемые, у которых в будильнике была установлена приятная музыка, просыпались быстрее, реже испытывали чувство сонливости и чувствовали себя лучше, чем те, у кого звучал стандартный пикающий сигнал.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru ученые выяснили, в какой позе спать вреднее всего.

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