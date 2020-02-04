Ученые выяснили, как звук будильника влияет на пробуждение

От того, какой сигнал или мелодия установлен в вашем будильнике, зависит насколько легко вы проснетесь и как будете себя чувствовать после сна. К такому выводу пришли ученые Мельбурнского королевского технологического университета. Результаты из исследования опубликованы на сайте Plos One.

После эксперимента, в котором приняли участи 50 человек, исследователи пришли к выводу, что громкость и длительность сигнала будильника никак не влияют на скорость пробуждения и самочувствие человека. Зато существенное воздействие оказывает звучащая мелодия. Те испытуемые, у которых в будильнике была установлена приятная музыка, просыпались быстрее, реже испытывали чувство сонливости и чувствовали себя лучше, чем те, у кого звучал стандартный пикающий сигнал.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru ученые выяснили, в какой позе спать вреднее всего.