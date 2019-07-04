«Чужих детей не бывает!» Диана Арбенина хочет усыновить ребенка

, 16:49 254

Певица уже воспитывает родных двойняшек.

Фото : www.globallookpress.com

Известная российская певица Диана Арбенина всегда скрывала подробности личной жизни. Известно лишь, что певица воспитывает девятилетних двойняшек — Марту и Артема. Недавно артистка призналась, что не прочь усыновить еще одного ребенка. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

Исполнительница рассказала, что ее дети уже вполне самостоятельные. Однажды она проспала ранний подъем и не собрала их в школу. Позже выяснилось: ребята сами проснулись, позавтракали и уехали на занятия с личным водителем. Артистка очень удивилась такому повороту событий.

«Думаю, зачем я целый год вставала так рано?» поделилась Арбенина.

Дочка певицы Марта занимается футболом и мечтает в будущем стать профессиональным оператором. Сын Артем очень не любит читать, зато с удовольствием собирает конструктор. Двойняшки учатся в одном классе.

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По словам рок-исполнительницы, для нее не бывает чужих детей. Она уверена, что справится с усыновлением ребенка из детского дома. Певица заявляет — ее родные дети примут нового члена семьи хорошо.

«Они будут относиться к этому человеку, как к родному», — утверждает Арбенина.

Двойняшкам Диана Арбенина запрещает использовать дома смартфоны и планшеты. Певица ограждает детей от социальных сетей. Артистка рада, что Марта и Артем живут в «настоящем мире» — читают, играют и гуляют на свежем воздухе.

Ранее Диана Арбенина рассказала, как выбирала загородный дом под Москвой.

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