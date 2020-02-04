Жительница Москвы обвинила старого приятеля в изнасиловании. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 27 января в одной из столичных квартир.

Пострадавшая рассказала, что на протяжении девяти лет регулярно посещает своего знакомого. Периодические романтические отношения молодых людей каждый раз сопровождались алкогольными возлияниями.

Во время очередной встречи, которая оказалась злополучной, между девушкой и ее приятелем вспыхнула ссора, переросшая в драку. Мужчина в пылу «страсти» якобы набросился на свою гостью и овладел ей. Несмотря на произошедшее, девушка оставалась в квартире насильника еще несколько дней и обратилась в полицию только 31 января.

Правоохранительные органы разбираются в запутанной истории.