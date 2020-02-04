  1. Пятый канал
  4. Жительница Москвы обвинила старого приятеля в изнасиловании

Жительница Москвы обвинила старого приятеля в изнасиловании

, 11:35 | Василий Заика 60

Девушка на протяжении нескольких лет регулярно приезжала в гости к мужчине.

Фото: www.globallookpress.com / McPHOTO/M. Begsteiger, via www.i

Жительница Москвы обвинила старого приятеля в изнасиловании. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 27 января в одной из столичных квартир.

Пострадавшая рассказала, что на протяжении девяти лет регулярно посещает своего знакомого. Периодические романтические отношения молодых людей каждый раз сопровождались алкогольными возлияниями.

Во время очередной встречи, которая оказалась злополучной, между девушкой и ее приятелем вспыхнула ссора, переросшая в драку. Мужчина в пылу «страсти» якобы набросился на свою гостью и овладел ей. Несмотря на произошедшее, девушка оставалась в квартире насильника еще несколько дней и обратилась в полицию только 31 января.

Правоохранительные органы разбираются в запутанной истории.

Читайте также

Искусанные крысами тела мужчин и женщин обнаружены в Петербурге

В Саратове мужчину зарезали за курение чужих сигарет
-4° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
63.91
0.77 70.79
1.19
ТОП-4 женских имени, чья жизнь складывается не всегда удачно

Последние новости

12:45
Подросток едва не погиб в Москве во время спортивной тренировки
12:44
Первая партия гуманитарной помощи отправилась из России в Китай
12:35
«Горячий» красавчик: ТОП-5 самых «сексуальных» фото сына Никаса Сафронова
12:26
Житель Челябинской области пойдет под суд за заражение жены ВИЧ-инфекцией
12:24
Молодую москвичку изнасиловали в подъезде возле квартиры
12:17
В китайском Ухане фактически введено военное положение

Сейчас читают

Скоро станет отцом? Рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой
Гороскоп на 4 февраля: Луна в знаке Близнецы — время принятия важных решений
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море

Новости Lentainform

Загрузка...