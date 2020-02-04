  1. Пятый канал
  4. Молодую москвичку изнасиловали в подъезде возле квартиры

Молодую москвичку изнасиловали в подъезде возле квартиры

, 12:24 | Василий Заика 59

Инцидент произошел днем 3 февраля на улице Вяземская в Можайском районе.

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Молодую москвичку изнасиловали в подъезде возле квартиры. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 3 февраля на улице Вяземская в Можайском районе.

24-летняя девушка вышла на лестничную клетку поболтать со своим 43-летним приятелем. В определенный момент мужчина, воспылав чувствами к знакомой, потерял над собой контроль. Он несколько раз ударил девушку по голове и склонил к интимной близости.

Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. Вскоре горе-любовника задержали. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также

Тело девушки обнаружили в ванной в квартире в центре Москвы

На Алтае студент-медик спас жизнь женщине с перерезанным горлом
-4° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
63.91
0.77 70.79
1.19
ТОП-4 женских имени, чья жизнь складывается не всегда удачно

Последние новости

12:45
Подросток едва не погиб в Москве во время спортивной тренировки
12:44
Первая партия гуманитарной помощи отправилась из России в Китай
12:35
«Горячий» красавчик: ТОП-5 самых «сексуальных» фото сына Никаса Сафронова
12:26
Житель Челябинской области пойдет под суд за заражение жены ВИЧ-инфекцией
12:24
Молодую москвичку изнасиловали в подъезде возле квартиры
12:17
В китайском Ухане фактически введено военное положение

Сейчас читают

Скоро станет отцом? Рэпер Гуф показал нежное фото с прекрасной незнакомкой
Гороскоп на 4 февраля: Луна в знаке Близнецы — время принятия важных решений
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море

Новости Lentainform

Загрузка...