Молодую москвичку изнасиловали в подъезде возле квартиры. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 3 февраля на улице Вяземская в Можайском районе.

24-летняя девушка вышла на лестничную клетку поболтать со своим 43-летним приятелем. В определенный момент мужчина, воспылав чувствами к знакомой, потерял над собой контроль. Он несколько раз ударил девушку по голове и склонил к интимной близости.

Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. Вскоре горе-любовника задержали. Возбуждено уголовное дело.