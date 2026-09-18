Семья Очиргоряевых приехала на избирательный участок верхом на верблюдах

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 34 0

Многие избиратели в Калмыкии пришли голосовать в национальной одежде.

В Калмыкии семья приехала голосовать на верблюдах — фото

Фото: Пресс-служба главы Калмыкии Бату Хасикова

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Семья Очиргоряевых приехала на избирательный участок верхом на верблюдах

В Калмыкии семья Очиргоряевых приехала на избирательный участок верхом на верблюдах. Об этом сообщили ТАСС в администрации главы республики Бату Хасикова.

«Почему мы решили приехать сегодня на наших бактрианах? Потому что это наше тотемное животное», — объяснил свое необычное появление глава семейства Леонид.

Также мужчина напомнил, что сегодня, 18 сентября, в России стартовали выборы в Государственную думу девятого созыва. Это, по его словам, очень важно.

«Кто, если не мы, будем голосовать за Россию, за наш народ, за Калмыкию», — подытожил Леонид.

В пресс-службе главы республики рассказали, что семья Очиргоряевых владеет фермой верблюдов. Они приехали к избирательному участку № 13, который расположился в Элисте.

Отмечается, что национальный колорит калмыцкой культуры поддержали и другие жители республики: многие избиратели пришли на выборы в национальной одежде, как и семья Очиргоряевых.

В России с 18 по 20 сентября пройдут выборы в Госдуму. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени в каждом субъекте РФ. Россиянам предстоит выбрать предстоит выбрать 450 депутатов по смешанной системе: половину — по партийным спискам (с пятипроцентным барьером), половину — по одномандатным округам. доступны несколько форматов участия. Они могут проголосовать традиционным способом — с помощью бумажного бюллетеня на участке по месту регистрации. Альтернативный вариант — ДЭГ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в выборах в Госдуму дистанционно приняли участие президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров.

Тема:
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