Не сдается: Боня подала жалобу на решение суда по ее иску к Авроре Кибе

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 27 0

Конфликт разгорелся из-за резких высказываний экс-невесты Лепса в адрес телезвезды.

Боня обжаловала отказ суда по иску к бывшей невесте Лепса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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Боня подала жалобу на решение суда по ее иску к Авроре Кибе

Блогер и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня подала жалобу на решение суда, который отказал ей в иске к бывшей невесте народного артиста России Григория Лепса Авроре Кибе из-за публикации в социальных сетях. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

Суд принял жалобу Бони к производству.

Поводом для разбирательства стал пост Авроры Кибы в личном блоге, в котором она раскритиковала Викторию Боню и обвинила ее в «продаже тела женатым мужчинам». Блогер заявила, что эти высказывания наносят ущерб ее деловой репутации и могут повлиять на отношения с партнерами и клиентами.

Кроме того, Боня указала, что публикация негативно сказалась на ее несовершеннолетней дочери и не соответствует действительности. Блогер просила суд признать распространенные сведения порочащими, обязать Кибу публично опровергнуть их, а также взыскать компенсацию в размере трех миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о конфликте между Ксенией Бородиной и Викторией Боней после вирусного видео с московской премьеры фильма «За любовь». Бородина раскритиковала комментарий коллеги, которая после неудачного кадра с красной дорожки предложила ей воспользоваться консилерами собственного бренда. По словам Бородиной, ее задела не сама шутка, а то, что она прозвучала от человека, который ранее выступал против критики внешности.

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