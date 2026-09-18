Журналистка Наташа Рей умерла от онкологического заболевания

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 149 0

Ее похоронят на кладбище Сен-Палле в городе Сент.

Умерла журналистка Наташа Рей: причина смерти

Фото: Соцсети

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Французская журналистка Наташа Рей, получившая известность после публикаций о супруге президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, умерла от онкологического заболевания. Об этом сообщил журналист Ксавье Пуссар в социальной сети X.

Журналистку похоронят на кладбище Сен-Палле в городе Сент.

В 2021 году Наташа Рей провела собственное расследование, в котором распространяла утверждение о половой принадлежности Брижит Макрон. После публикаций супруга французского президента обратилась в суд с иском о клевете.

В 2022 году суд первой инстанции признал Рей виновной и обязал ее выплатить штраф в размере 500 евро. Также журналистку обязали компенсировать моральный вред Брижит Макрон в размере восьми тысяч евро и ее брату Жану-Мишелю Тронье — пять тысяч евро.

В июле 2025 года Апелляционный суд Парижа оправдал Наташу Рей по иску, который подали Брижит Макрон и ее брат. Суд посчитал, что большая часть высказываний журналистки не подпадает под юридическое определение клеветы. После этого адвокат Брижит Макрон сообщил о намерении обжаловать решение в кассационном суде.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брижит Макрон на налоговом сайте страны зарегистрировали как мужчину. Брижит зашла в личный кабинет, чтобы ознакомиться с налоговой информацией, и увидела в профиле имя «Жан-Мишель так называемый Брижит Макрон». После этого она перезагрузила страницу, однако данные не изменились, и первая леди направила жалобу в соответствующую инстанцию.

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