Путин сообщил о начале поставок МС-21 в 2027 году

Президент России Владимир Путин заявил, что первые 18 самолетов МС-21 начнут поставлять российской авиакомпании в следующем году. Об этом он сообщил на церемонии подписания договора на поставку воздушных судов МС-21-310 и презентации новых объектов гражданской авиации.

Сейчас 18 лайнеров находятся в производстве. Одновременно российская авиакомпания оформляет заказ еще на 90 машин. Президент отметил, что долгосрочный контракт обеспечит загрузку российских авиастроительных предприятий и их поставщиков.

«Рассчитываю, что его выполнение будет вестись в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек и срывов», — сказал Путин.

Отдельно глава государства остановился на развитии аэропортовой инфраструктуры. С 2021 года в России ввели 20 взлетно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов. Новые терминалы появились в Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Магадане, Новосибирске, Ставрополе, Чебоксарах и других городах.

До 2030 года власти планируют модернизировать не менее 75 аэропортов. Это составляет более трети всей аэропортовой сети страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поставки самолетов Ан-2 с российским двигателем планируется начать в 2028 году.

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