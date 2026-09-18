Путин сообщил о начале поставок МС-21 в 2027 году

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Российская авиакомпания заказала у производителя еще 90 самолетов.

Фото, видео: © РИА Новости/Елена Афонина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин заявил, что первые 18 самолетов МС-21 начнут поставлять российской авиакомпании в следующем году. Об этом он сообщил на церемонии подписания договора на поставку воздушных судов МС-21-310 и презентации новых объектов гражданской авиации.

Сейчас 18 лайнеров находятся в производстве. Одновременно российская авиакомпания оформляет заказ еще на 90 машин. Президент отметил, что долгосрочный контракт обеспечит загрузку российских авиастроительных предприятий и их поставщиков.

«Рассчитываю, что его выполнение будет вестись в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек и срывов», — сказал Путин.

Отдельно глава государства остановился на развитии аэропортовой инфраструктуры. С 2021 года в России ввели 20 взлетно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов. Новые терминалы появились в Петропавловске-Камчатском, Хабаровске, Магадане, Новосибирске, Ставрополе, Чебоксарах и других городах.

До 2030 года власти планируют модернизировать не менее 75 аэропортов. Это составляет более трети всей аэропортовой сети страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поставки самолетов Ан-2 с российским двигателем планируется начать в 2028 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
84.51
0.34 97.50
0.37
Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:00
Манты, хумус, конфеты: простые и вкусные рецепты блюд из тыквы
17:00
Человек-паук, под «сикс-севен» и на верблюде: как голосуют на выборах в Госдуму
16:56
Политолог высказался о причастности властей Франции к смерти Наташи Рей
16:46
В Херсонской области участки приостанавливали работу из-за атак БПЛА
16:26
Путин сообщил о начале поставок МС-21 в 2027 году
16:18
Семья Очиргоряевых приехала на избирательный участок верхом на верблюдах

Сейчас читают

Кто получит единовременную выплату к 1 октября
«Ой, какой красивый!» — почему в первый месяц жизни к ребенку не стоит подпускать чужих
«Мы едем домой»: Татьяна Васильева забрала восьмого внука из роддома
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен