Мишустин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Премьер-министр России призвал граждан ответственно подойти к этому делу.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Премьер-министр России Михаил Мишустин дистанционно проголосовал на выборах в Государственную думу девятого созыва. Об этом сообщил кабмин. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.
На кадрах видно, как премьер-министр сидит за рабочим столом и голосует. После того как политик сделал свой выбор, на его экране появилась надпись: «Спасибо, вы успешно проголосовали!».
«Сегодня и еще в течение субботы и воскресенья по всей стране проходят выборы. Избиратели приходят на участки лично или же пользуются возможностью выразить свое мнение в онлайне, в соответствующем сервисе», — сказал Михаил Мишустин.
Премьер-министр отметил, что принять участие в голосовании важно для всех, кто думает о будущем России, о ее успешном развитии, а также о благополучии детей и близких.
«Главное — ответственно подойти к реализации вашего избирательного права, и принять участие в голосовании тщательно выбирая тех, кто будет защищать интересы людей, работать в органах власти как на местах, так и в Государственной думе нового девятого созыва», — сказал Михаил Мишустин.
В России с 18 по 20 сентября пройдут выборы в Госдуму. Россиянам доступны несколько форматов участия. Они могут проголосовать традиционным способом — с помощью бумажного бюллетеня на участке по месту регистрации. Альтернативный вариант — дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
Жителям страны предстоит выбрать 450 депутатов по смешанной системе: половину — по партийным спискам (с пятипроцентным барьером), половину — по одномандатным округам.
Ранее президент России Владимир Путин дистанционно принял участие в выборах. Пару дней до начала голосования глава государства обратился к жителям РФ и призвал их ответственно подойти к этому делу. По его словам, голос каждого избирателя имеет значение.
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