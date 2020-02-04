  1. Пятый канал
  4. МИД России опубликовал рассекреченные документы Ялтинской конференции 1945 года

МИД России опубликовал рассекреченные документы Ялтинской конференции 1945 года

, 15:02 | Светлана Александрова 25

Публикация приурочена к 75 годовщине начала исторической встречи лидеров стран антигитлеровской коалиции в Крыму.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

К 75-летию начала Ялтинской конференции 1945 года МИД России опубликовал документы, рассказывающие об этом событии, определившим взаимодействие союзников по военно-стратегическим и политическим вопросам на завершающем этапе Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба МИДа, архив российского дипломатического ведомства продолжает процесс рассекречивания и оцифровки уникальных документов, посвященных внешней политике СССР в годы Великой Отечественной войны с целью их последующего обнародования.

«К 75-летию Победы Архивная служба МИД России подготовила серию тематических подборок документов, которые, надеемся, вызовут немалый интерес исследователей и широких общественных кругов», — говорится в сообщении МИД РФ.

Тысячи архивных дел уже доступны на веб-ресурсе «СССР и союзники. Документы архива МИД России о внешней политике и дипломатии ведущих держав антигитлеровской коалиции» (agk.mid.ru), а также на сайте Историко-документального департамента (idd.mid.ru).

Встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции СССР, США и Великобритании проходила в Крыму, в Ливадийском дворце под Ялтой, с 4 по 11 февраля 1945 года. На ней Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль подписали ряд документов, которые повлияли на послевоенное устройство мира.

МИД России опубликовал рассекреченные документы Ялтинской конференции 1945 года

1/5

Mid.ru

2/5

Mid.ru

3/5

Mid.ru

4/5

Mid.ru

5/5

Mid.ru

Читайте также

-4° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
63.43
-0.48 70.13
-0.66
ТОП-4 женских имен, чья жизнь складывается не всегда удачно

Последние новости

15:40
Эпидемический порог по гриппу превышен в 23 российских регионах
15:35
«Ну, „бомжи“»: Уткин об игроках «Зенита» после ситуации с Кокориным
15:35
Приезжую из Волгограда изнасиловали в Москве под видом спецоперации
15:32
Путин: «Рассчитываю, что Китай с честью выйдет из ситуации с коронавирусом»
15:30
«Вон какие здоровые!» — Хилькевич на качелях удивилась длине собственных ног
15:24
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории

Сейчас читают

«Горячая аэробика» — Перминова с Брежневой снялись в фотосессии
Гороскоп на 4 февраля: Луна в знаке Близнецы — время принятия важных решений
«Не переедайте»: Обессилевший сын Никаса Сафронова кубарем скатился в море

Новости СМИ2

Интересные материалы

«Оскар» 2020: рассказываем о главных номинациях
Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]