МИД России опубликовал рассекреченные документы Ялтинской конференции 1945 года

К 75-летию начала Ялтинской конференции 1945 года МИД России опубликовал документы, рассказывающие об этом событии, определившим взаимодействие союзников по военно-стратегическим и политическим вопросам на завершающем этапе Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба МИДа, архив российского дипломатического ведомства продолжает процесс рассекречивания и оцифровки уникальных документов, посвященных внешней политике СССР в годы Великой Отечественной войны с целью их последующего обнародования.

«К 75-летию Победы Архивная служба МИД России подготовила серию тематических подборок документов, которые, надеемся, вызовут немалый интерес исследователей и широких общественных кругов», — говорится в сообщении МИД РФ.

Тысячи архивных дел уже доступны на веб-ресурсе «СССР и союзники. Документы архива МИД России о внешней политике и дипломатии ведущих держав антигитлеровской коалиции» (agk.mid.ru), а также на сайте Историко-документального департамента (idd.mid.ru).

Встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции СССР, США и Великобритании проходила в Крыму, в Ливадийском дворце под Ялтой, с 4 по 11 февраля 1945 года. На ней Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль подписали ряд документов, которые повлияли на послевоенное устройство мира.