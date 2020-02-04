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Легендарная Ялтинская конференция состоялась ровно 75 лет назад. Как это было?

, 11:56 Эфирная новость 37

В ялтинских дворцах главы МИД делали первые наброски устава ООН. Здесь — Рузвельт и Сталин обсуждали предстоящую войну с Японией.

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Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

Сегодня годовщина знакового события — 75 лет назад стартовала Ялтинская конференция. Именно там решалось, каким будет послевоенный мировой порядок. В те дни боевые действия еще шли полным ходом, и, чтобы провести встречу Сталина, Рузвельта и Черчилля, советской армии пришлось превратить Ялту в неприступную крепость.

В ялтинских дворцах и сегодня не сложно представить как все это было. Здесь главы МИД делали первые наброски устава ООН. Здесь — Рузвельт и Сталин обсуждали предстоящую войну с Японией. Южный берег Крыма 75 лет назад стал тем местом, где решалась судьба нового мира.

События тех лет вспомнил Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как руководитель российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой прокомментировал способ интерпретации исторических событий 75-летней давности в Европе.

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