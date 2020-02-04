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  4. ВОЗ предсказала рост онкологических заболеваний на 60% в ближайшие 20 лет

ВОЗ предсказала рост онкологических заболеваний на 60% в ближайшие 20 лет

, 14:16 | Мария Скрипкина 72

Подобную тенденцию специалисты связываются с недостаточным финансированием системы здравоохранения и отсутствием необходимого оборудования для профилактики заболевания.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox, David Oxberry, kati, Martin Poole, Robert Michael

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рост онкологических заболеваний в мире в течение двух ближайших десятилетий увеличится на 60%. Об этом сообщает Интерфакс-Азербайджан со ссылкой на организацию.

«Если сохранятся существующие тенденции, в ближайшие двадцать лет число случаев онкологических заболеваний в мире возрастет на 60%», — говорится в сообщении ВОЗ.

При этом, по прогнозу организации, к 2040 году число случаев заболевания раком в странах с низким и средним уровнем дохода может вырасти на 81%. Подобную тенденцию специалисты связывают с недостаточным финансированием системы здравоохранения и отсутствием необходимого оборудования для профилактики, диагностики и лечения рака.

«Это тревожный сигнал, который побуждает нас к действиям по устранению недопустимых неравенств между службами онкологической помощи в богатых и бедных странах», — заявил помощник гендиректора ВОЗ Рен Минхой.

Он подчеркнул, что доступ людей к специализированной медпомощи помогает выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, что повышает эффективность лечения.

«Рак не должен являться смертным приговором ни для кого и нигде», — отметил Минхой.

Всемирный день борьбы против рака отмечается во вторник, 4 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выявить рак на ранней стадии, и какие анализы сдавать, чтобы предупредить развитие опасной болезни.

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